Gifhorn. Weitere Bauarbeiten an der B 4, der B 244 und der B 214 stehen an. Das sind nicht die einzigen Projekte an Gifhorns Hauptverkehrsadern.

Unter den Regenmassen im Dezember und Januar hat auch der Straßenbau im Landkreis Gifhorn gelitten. Für einige Wochen ruhten weitestgehend die Arbeiten. Damit ist jedoch längst Schluss. Es wird wieder gearbeitet – unter anderem an der K 114, aber auch an der B 4. Hier eine Übersicht, welche Arbeiten an Bundes- und Landesstraßen schon begonnen haben oder in diesem Jahr geplant sind.