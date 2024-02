Gifhorn. Das Rathaus verweist auf klare „rechtliche Regelungen“ durch die Schilder „Fußgängerzone“ und „Radfahrer frei“. Reicht das?

Die Strecke nach Gifhorn fährt der Ribbesbütteler Hartmut Hildebrandt mit seiner Frau gerne mit dem Fahrrad. Die perfekte Distanz, um einen Ausflug mit ein paar Erledigungen in der Kreisstadt zu verbinden, erst recht per E-Bike. Doch in der Innenstadt angekommen, beginnen für die Hildebrandts regelmäßig die Probleme.