Gifhorn. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat die Ermittlungen abgeschlossen. Das ist aus der nichtöffentlichen Anklage bekannt.

Für zwei Gifhorner Jugendliche wird es jetzt richtig ernst: Die zwei Schüler müssen sich im März vor dem Gifhorner Jugendstrafrichter wegen des Brandes des Aldi-Marktes in Gifhorn-Gamsen verantworten. Bei dem Großfeuer am 11. Juni 2023 war der Discounter im Einkaufszentrum Hamburger Straße bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Schaden soll bei zwei Millionen Euro liegen. Seit August verkauft Aldi dort behelfsweise in einem Zelt.