Gifhorn. 14 Schulen senden ihre Besten, um die Jury mit Worten zu verzaubern. Teilnehmerzahl und Niveau waren vorbildlich

Bürgermeister Matthias Nerlich weiß, wie schwierig es ist, vorzulesen. Denn er liest jährlich in der Stadthalle bei der Seniorenweihnachtsfeier eine Weihnachtsgeschichte, sagte er den zwölf Schülerinnen und zwei Schülern beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in der Bücherei. Am Montagnachmittag saß er allerdings auf der Seite der Juriy, gemeinsam mit Bücherei-Leiterin Anne-Kathrin Bock, Holger Ploog vom Kinderfonds, Kulturvereinsvorsitzenden Dr. Klaus Meister, Serina Hoffmann, Fachbereichsleiterin Kultur, sowie Buchhändler Lutz Dänzer und dessen Mitarbeiterin Lisa Westemeyer, um den Schulsiegern zu lauschen.