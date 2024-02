Rothemühle. Die 100 Termine für Wärmebildkamera-Scans in den vier Ortsteilen waren schnell vergeben. So bekommen Sie vielleicht doch noch einen.

Die Klimapaten der Gemeinde Schwülper sind dieser Tage mit der Wärmebildkamera in allen Ortsteilen unterwegs, um per Scan energetische Schwachstellen an Wohngebäuden ausfindig zu machen. Die Nachfrage ist so groß, das die Liste der Stopps bei den thermografischen Spaziergängen nach Erreichen der 100er Marke geschlossen werden musste. Weitere Interessenten sollten sich dennoch bei der Initiative melden.