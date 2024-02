Meinersen. Es gab ein einstimmiges Votum im Samtgemeinderat. Außerdem wird der Klimaschutz vorangetrieben - Ehrenamtliche planen Veranstaltung.

Bürgernahe Verwaltungsarbeit kann durch Netzwerke noch effektiver werden. Das meint man in der Samtgemeinde Meinersen und erwägt einen Beitritt zur Wirtschaftsvereinigung Gifhorn (WVGF). Dieser gehören mehr als 170 Unternehmen aus Stadt und Landkreis an. Vertreten sind dort Handwerk, Handel, Produzierende Betriebe sowie Dienstleister. Die WVGF organisiert zum Beispiel Fachvorträge, Betriebsbesichtigungen, Mitgliederstammtische und vieles mehr. Am Donnerstagabend stand der Eintritt der Samtgemeinde in diese Organisation auf der Tagesordnung. Es wurde nicht diskutiert, die Zustimmung des Samtgemeinderats erfolgte einvernehmlich.