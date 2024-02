Gifhorn. Hermann Präger hat Bahnhöfe und Haltestationen entlang der aufgegebenen Gleisstrecke im nördlichen Kreis Gifhorn dokumentiert.

Kinder möchten Lokführer werden. Viele Menschen erinnern sich an Bahnfahrten ihrer Jugend. Aber in den eng getakteten modernen Alltag schaffen es die Bahnverbindungen des öffentlichen Schienennahverkehrs oft nicht. Die Lachtetalbahn im nördlichen und östlichen Landkreis Gifhorn ist bereits vor 50 Jahren in drei Abschnitten stillgelegt worden. 1974 endete die Verbindung Steinhorst-Wittingen, zwei Jahre später fuhr der letzte Personenzug von Celle nach Steinhorst.. Dabei war die Strecke noch 1965 eigens von Dampfloks auf Dieselzüge umgestellt worden. Bis 2004 fuhren noch sporadisch Züge von Wittingen via Brome bis Rühen.