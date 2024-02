Gifhorn. Bei der ersten Mutti-Party nach Vorbild der Großstädte in Gifhorn war die Damenwelt unter sich. Das war das Besondere an dieser Feier.

„Mama geht tanzen“ boomt in Berlin, Hamburg, Köln. Die Veranstaltungsorte sind rappelvoll. Hat so ein Format auch in Gifhorn eine Chance? Die hiesige Variante mit dem Titel „Mutti-Party“ startete am Samstag im BSK-Saal. Die Betreiber Fatih Kilic und Furkan Aydin hatten eingeladen.