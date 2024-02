Gifhorn. NDR-Story: Journalist Michael Nieberg hat in Leiferde einen Teil seiner 45-minütigen Reportage gedreht. Das sind seine Schlüsse daraus.

Der Wolf ist ein Politikum, nicht nur im Landkreis Gifhorn, aber hier besonders. Das ist auch der Grund, warum der Journalist und Fernsehproduzent Michael Nieberg aus Münster mit seinem Team im vergangenen Herbst am Südtor der Lüneburger Heide die Kameras ausgepackt hat: Der NDR zeigt am Montagabend ab 22 Uhr seinen 45-minütigen Dokumentarfilm „Politikum Wolf – schießen oder schützen?“ in der neuen Reihe „NDR-Story“.