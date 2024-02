Gifhorn. Das Casino gehört der Stadt. Seit Jahren verfällt es unbenutzt. Immerhin ist es in der Nachbarschaft des Fliegerstandorts gut bewacht.

Kein Zutritt: Gut bewacht in der Nachbarschaft des aktiven Hubschrauber-Standorts der Bundespolizei am Wilscher Weg döst das verlassene Casino der alten Kaserne seit 15 Jahren im Dämmerschlaf. Klar ist: Ein Abriss ist nur noch eine Frage der Zeit. Bis dahin steht sie in dem großzügigen Objekt einfach still. Gestört von niemandem. Denn ohne offiziellen Segen der Stadt Gifhorn, die die Liegenschaft als Flächenreserve übernahm, kommt niemand dorthin, geschweige denn hinein.