Dannenbüttel. 15, 20, 35 oder gar 55 Windkraftanlagen in der Gemeinde Sassenburg? Das ist noch offen. Aber der Bauausschuss macht den ersten Schritt.

Die Gemeinde Sassenburg will nicht länger warten: Erstmals macht eine Kommune im Landkreis Gifhorn von der Gemeinde-Öffnungsklausel Gebrauch, um die Planung für zwei Windparks östlich und westlich des Elbeseitenkanals schnellstmöglich voranzubringen. Mit den Stimmen von CDU und SPD empfahl der Bauausschuss am Montagabend nach einer rund viereinhalb stündigen Sitzung in der Sporthalle Dannenbüttel, ein sogenanntes Zielöffnungsverfahren einzuleiten. Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) und die AfD stimmten gegen das Vorhaben.