Wittingen. Superintendent Christian Berndt vom Kirchenkreis Wittingen-Wolfsburg fordert bundesweite Standards zur Aufarbeitung und Prävention.

Der Abschlussbericht des Forschungsverbunds ForuM zur sexualisierten Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der Evangelischen Kirche und Diakonie wurde unlängst veröffentlicht. Er soll ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung sein. Superintendent Christian Berndt vom Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen hatte die Veröffentlichung im Livestream verfolgt: „Null-Toleranz gegenüber sexualisierter Gewalt in unserer Kirche ist unbedingt notwendig. Was damals passiert ist, darf sich nicht wiederholen! Das gehört zu meinen Kernüberzeugungen.“