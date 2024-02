Isenbüttel. Das Landvolk will nicht nur die Argrardieselförderung behalten. Diese Forderungen hat es außerdem.

Mit ihren Protesten gegen die Entscheidungen der Ampel-Koalition über die Kürzungen für die Landwirtschaft sind die Landwirte zufrieden. Man habe schnell nach Bekanntgabe der Pläne reagiert und sowohl in Berlin als auch in Hannover, Braunschweig und im Landkreis viele Landwirte, zudem Handwerker und Fuhrunternehmer, mobilisieren können, berichtete Henning Buhr, Vorsitzender des Landvolks. Bei der Versammlung der Bezirke Wolfsburg und Papenteich/Isenbüttel im Isenbüttler Hof am Montagabend wollte Landvolk-Geschäftsführer Klaus-Dieter Böse wissen, was sich die Mitglieder weiter wünschen. „Was sollen wir tun?“, fragte er. Einig waren sich die Anwesenden, dass bestimmte Aktionen wie Mist oder Baumstämme auf Autobahnen abladen „nicht in Ordnung“ seien. Man müsse auch darauf achten, wie Aktionen bei den Bürgern ankämen, bei denen man viele Sympathien gewonnen habe. 71 Prozent der Bevölkerung zeigten laut Umfragen Verständnis für die Forderungen der Landwirte.