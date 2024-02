Gifhorn. Bei der Kundgebung auf dem Marktplatz bauen sie eine Brandmauer gegen Extremismus um Rathaus und Kirche. Alles läuft friedlich ab.

Mehr als 2000 Gifhorner haben am Sonnabend auf dem Marktplatz gegen Rechtsextremismus und Rassismus demonstriert. Aufgerufen hatten die Bündnisse Bunt statt Braun, FairEint für die Gesellschaft sowie das Bündnis für Demokratie. aus dem Landkreis. Martin Wrasmann vom Bündnis Bunt statt Braun freute sich über den großen Zulauf, der die ursprünglich erwarteten 500 Teilnehmer bei weitem übertraf: „Es ist gut zu sehen, was heute in unserer Stadt los ist.“

Leni (7), Kristin und Florian Preuße aus dem Landkreis Gifhorn haben sich gemeinsam entschlossen, an der Kundgebung teilzunehmen. „Es geht uns darum, die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu erhalten. Wir wollen zeigen, dass es eine Mehrheit gegen Strömungen gibt, die das anders sehen. Es ist auch ein wichtiges Signal nach außen.“ © FMN | Christian Franz

Die aus hunderten Kartons errichtete Bandmauer gegen Rechts sollte man am besten „als Denkmal dem Bürgermeister schenken“, setzte Wrasmann auf eine nachhaltige Wirkung der Kundgebung. Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich hatte sich der Kundgebung ebenso angeschlossen wie Landrat Tobias Heilmann und der Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs. Wrasmann sprach von einer „Protestaktion aus der Mitte der Gesellschaft“ und einem „Schulterschluss der Demokraten aus Stadt und Landkreis Gifhorn“.

Die riesige Brandmauer gegen Rechts schirmte symbolisch Rathaus und Kirche gegen Rechtsextremismus ab. Teilnehmer hatten sie aus Umzugskartons aufgerichtet. © FMN | Christian Franz

Helga und Werner Schaper aus Gamsen zeigten Flagge als Oma und Opa gegen Rechts. „Wir wollen Verantwortung für die Zukunft unserer Enkel übernehmen.“ © FMN | Christian Franz

Mehr als 2000 Menschen setzten nach Zählung der Polizei am Sonnabend auf dem Gifhorner Marktplatz mit einer symbolischen Brandmauer ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. © FMN | Christian Franz

Ida (18, rechts) aus Wittingen und Rika (16) aus Wagenhoff sagen: „Wir sind noch jung. Wir wollen für unsere Rechte eintreten.“ © FMN | Christian Franz

