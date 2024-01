Isenbüttel. Eröffnung am Tankumsee: Familientag und Flohmarkt läuten die Saison ein. Diese weiteren Highlights und Events sind 2024 geplant.

Der Tankumsee in Isenbüttel im Landkreis Gifhorn ist ein beliebtes Ausflugsziel zum Entspannen, aber auch um Wassersportaktivitäten nachzugehen. Am 62 Hektar großen See können Besuchende sogar campen. Alle wichtigen Informationen zum Tankumsee im Kreis Gifhorn haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Zunächst gibt es eine Übersicht der großen Events 2024 am Tankumsee. Geschäftsführerin Annette Böhme hat die wichtigsten Termine für dieses Jahr zusammengestellt. Änderungen sind möglich. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Noch offen sind auch die genauen Uhrzeiten, „die müssen wir noch klären“, so Böhme.

Der Flohmarkt müsse wegen der strengen Rechtslage bis auf Weiteres am Samstag stattfinden. „Wir hoffen, dass das Land Niedersachsen ein Einsehen hat, da es auch allen anderen Veranstaltern so ergeht, was das Genehmigungsverfahren betrifft“, erläuterte die Geschäftsführerin.

Flohmarkt zum Saisonauftakt: Der Großflohmarkt für Jung und Alt, der sich großer Beliebtheit erfreut, findet in diesem Jahr am Samstag, 27. April, statt. Das letzte Wochenende im April ist seit Jahren gesetzt als Familientag für den Saisonauftakt am Tankumsee, nur eben diesmal am Samstag. Jede Menge Trödel, Bücher, Bekleidung, Spielwaren und vieles mehr werden angeboten. Händler sind nicht erlaubt. Aufbau von 6 bis 9 Uhr, ohne Anmeldung. Die Verkaufsfläche erstreckt sich über den Dannenbütteler Weg, Kinder mit einer Decke zahlen keine Standgebühr.

Street-Food-Festival: Burger, Bouletten, Pommes, Wraps, Reisbällchen und Pulled-Pork - wer eine Woche nach Pfingsten vom Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, beim Street-Food-Festival am Tankumsee nichts Leckeres findet, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Geleckert und gefuttert wird auf der Flaniermeile am Dannenbütteler Weg.

Der Tankumsee-Triathlon: Das Sportereignis schlechthin für alle Ausdauersportler findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt: am 16. Juni. Anmeldungen sind seit Jahresbeginn möglich. Im vergangenen Jahr waren mehr als 600 Sportlerinnen und Sportler gemeldet. Schließlich sind 502 Starterinnen und Starter tatsächlich in den Tankumsee gesprungen - 362 Männer und 140 Frauen. Es siegten Lars Wolter (Triathlon Team Braunschweig) und die aus Jembke stammende Sophie Kral (Hannover 96).

Sport am Tankumsee: Die Drachenbootrennen im Tankumsee sind längst legendär. Doch Sport am Tankumsee am 4. August bietet noch vieles, vieles mehr! Dazu gehören Bogen- und Blasrohrschießen, Bungee Run und vieles mehr. Im vergangenen Jahr waren es 400 Akteure aus 25 Vereinen, die ihr Können zeigten.

Wir am Tankumsee: Die Samtgemeinde Isenbüttel feiert 50-jähriges Bestehen - und der Tankumsee feiert mit! Mit einem Tag der offenen Tür aller Vereine wird am 11. August gefeiert. An diesem Tag ist nicht nur der Eintritt auf die Erlebnisturmplattform frei, es ist auch für jede Menge Spaß und Spiel gesorgt.

Blaulichttag: Erstmals wird es am 24. August einen Blaulicht-Tag am Tankumsee geben. Feuerwehr, Polizei, DLRG, DRK und weitere Rettungskräfte geben sich ein Stelldichein. Übungen und Vorführungen sind geplant.

Kartoffelfest: Ganz neu im Tankumsee-Programm ist das Kartoffelfest am 8. September. Wie Geschäftsführerin Annette Böhme erläuterte, beteiligen sich Landwirte aus der Region, die ihre Produkte anbieten: Kartoffeln, Kürbis, Obst - und alles, was man daraus machen kann, beispielsweise leckere Puffer oder Suppe. Außerdem wird Kunsthandwerkliches angeboten und es gibt Mitmachaktionen.

Weihnachtsmarkt für Hunde: Wuff heißt es am 10. November auf der Flaniermeile am Tankumsee, die an diesem Tag vor allem für Vierbeiner reserviert ist. Zum zweiten Mal findet der Weihnachtsmarkt für Hunde, Frauchen und Herrchen statt. Nachdem der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden musste, stellt die Geschäftsführerin Böhme klar: „Er findet statt, es ist kein Feiertag.“ Der Termin 2023 war am Volkstrauertag geplant.