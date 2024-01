Brome. Samtgemeinde Brome ringt mit Schuldenberg: Investitionen trotz 8,9 Mio. Euro Defizit.

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Brome für 2024 wurde in der Ratssitzung in der Gaststätte Athen am Donnerstag mehrheitlich beschlossen. Vier Enthaltungen und zwei Gegenstimmen bildeten die Diskussionen zuvor nicht wirklich ab. In allen Wortbeiträgen wurde deutlich, dass die Samtgemeinde tief in Schulden steckt. Im Finanzhaushalt steht ein Minus von 8,9 Millionen Euro, im Ergebnishaushalt fehlen 2,8 Millionen Euro.