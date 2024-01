Gifhorn. Keine Lösung und Caspar Bierschmeichler gibt‘s bei freiem Eintritt am 1. Februar in Gifhorn bei Open Stage ebenfalls auf die Ohren.

Bühne frei: Am Donnerstag, 1. Februar, lädt das Freizeit- und Bildungszentrum Grille wieder einmal zur Open Stage ein. Ab 20 Uhr (Ludwig Jahn Straße 12) dürfen sich die Besucher auf drei Musik-Acts freuen – wie immer bei freiem Eintritt.

Mit dabei sind zum Auftakt 2024 ist unter anderem The Legend of Sabs aus Braunschweig: Man erzählt sich, Legenden sind Geschichten, die einen wahren Kern haben und in dem oft der Held das Unheil abwehren kann. Doch was ist, wenn die Dunkelheit und die Abgründe, die der Held versucht in Schach zu halten, gewinnen und die heutige Zeit und Geschehnisse prägen, sodass sie trotz mehrfachen erzählen unverfälscht düster sind? Nicht nur musikalisch, sondern auch optisch wird der Kampf gegen innere Monster und Dämonen mit hohem Wiedererkennungswert aufgenommen.

Außerdem dabei: Keine Lösung! Das Trio aus dem Landkreis Gifhorn vereint gleich mehrere Genres unter einem Dach. Mal rockig mit einer Prise Funk, dann punkig mit einem Schuss Blues. Auch Einflüsse aus Hip Hop und Reggae finden immer wieder ihren Platz. Ein abwechslungsreiches Programm ist garantiert. Arnaud Muzard, Jens Bosenick und David Evang waren Mitglieder unterschiedlichster Formationen und bringen eine Menge Spielpraxis mit.

Mit Caspar Bierschmeichler kommt auch Außergewöhnliches auf die Bühne. Bei ihm dreht sich nicht alles, aber vieles um den güldenen Hopfensaft. Mit vielen eigenen Liedern – etwa: „Das letzte Bier“ und „Bierträume“ – aber auch bekannten, traditionellen und neueren Liedern der deutschsprachigen, mittelalterlichen Folkmusik bringt er das geneigte Publikum zum lachen und mitsingen. Doch nicht nur Tavernen-Spaßmusik steht auf dem Programm, denn Abwechslung bringt Caspar auch durch musikalische Geschichten über das Leben und die Liebe auf die Bühne. Und das Publikum wird natürlich immer mit eingebunden.

red