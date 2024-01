Tülau/Voitze. Durch Crowdfunding ist ein hoher Beitrag für eine Freizeit- und Spielfläche auf dem ehemaligen Fußballplatz in Voitze zusammengekommen.

Optimismus von Anfang an, Gemeinsinn, Fleiß und tolle Ideen: Am Freitag herrschte beste Stimmung in der Waldschule Tülau-Voitze. Bürgermeister Martin Zenk würdigte den Einsatz vor allem der Mitglieder des Fördervereins und des Elternrates, die das zunächst für äußerst schwierig gehaltene Ziel erreicht hatten, 50.000 Euro als eigenen Beitrag zu dem ehrgeizigen Projekt einer Freizeit- und Spielfläche auf dem ehemaligen Fußballplatz in Voitze zu verwirklichen.