Gifhorn. Ab Montag steht der Einkaufsstandort Gifhorn auf dem Prüfstand. Daten dienen als Grundlage für die Ziele des Einzelhandelskonzeptes.

Eine flächendeckende Erhebung des Einzelhandelsbestandes startet die Stadt Gifhorn am Montag. Unter der Fragestellung „Wie steht es um den Einkaufsstandort Gifhorn – wie vielfältig ist das Angebot, was steht leer, was soll größer werden, was vielfältiger?“ untersucht die Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH aus Leipzig die Versorgung in der Kreisstadt.