Ehra-Lessien. Nach einem Gespräch mit dem Innen-Staatssekretär zeichnen sich für die Anwohner in diesen kritischen Fragen Verbesserungen ab.

Nach einem Runden Tisch von Gemeinde, Landkreis und Innenministerium des Landes direkt in der Flüchtlingsunterkunft in Lessien zeichnen sich in vielen strittigen Fragen Lösungen im Sinne der Dorfgemeinschaft und vor allem zugunsten der Anwohner der Platzstraße ab. Das teilte Ehra-Lessiens Bürgermeister Jörg Böse (CDU) während der Gemeinderatssitzung mit.