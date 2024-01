Gifhorn. Laura Derzapf wechselt mit ihrem Laden von Leiferde in die Gifhorner Fußgängerzone. Das gibt es bei ihr alles zu kaufen.

Diesen Freitag hat das Geschäft „Hej Lüttje“ in Leiferde ein letztes Mal geöffnet. Am Samstag rückt das Umzugsteam, das aus Freunden und Familie von Laura Derzapf besteht, an: Auf geht‘s nach Gifhorn in den Steinweg 66. Dort hat der nachhaltige Kinder-Secondhand- und Concept-Store sein neues Domizil, und zwar in der kleinen Passage gegenüber des Ceka-Kaufhauses. Am Samstag, 27. Januar, 10 bis 14 Uhr, ist Neueröffnung.