Gifhorn. Gut 100 Gifhorner Bauern fahren mit dem Trecker zur Großdemo nach Berlin. Das Landvolk Gifhorn-Wolfsburg chartert zwei Busse.

„Zu viel ist zu viel - jetzt ist Schluss!“ So klar, so unmissverständlich die Botschaft der Bauern - am Montatg bei der Großkundgebung in Berlin war dieser Satz dutzende Male zu lesen. Fast 200 Landwirte aus dem Landkreis Gifhorn beteiligten sich an der Demonstration in der Hauptstadt. Allein rund 100 Schlepper hatten sich zum Teil schon am Sonntag auf den Weg gemacht. Außerdem hatte der Landvolk-Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg zwei Busse organisiert, die Landwirte aus der Region zur Demo brachten.