Gifhorn. Das zwölfte Ready4Work-Konzert in der Gifhorner Stadthalle begeistert das Publikum. Die 16-jährige Violinisten Tamaki Steinert sorgt für Standing Ovations.

Und wieder ist ein Ausbildungsplatz in der Region Gifhorn/Wolfsburg finanziert. Zwar war der Theatersaal der Stadthalle beim traditionellen Ready4Work- Konzert mit dem Philharmonic Volkswagen Orchestra unter dem Dirigat von Hans Ulrich Kolf und mit rund 60 Musikern, das sich ebenfalls in die gute Sache stellte, nicht bis auf den letzten Platz besetzt, aber so ist eine Steigerung der Besucherzahl möglich. 450 Gäste waren im Publikum. „Bringen Sie nächstes Mal ihre Nachbarn mit“, forderte Thomas Fast, Direktor der Volksbank Brawo, als Schirmherr die Gäste auf.