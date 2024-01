Müden. Der Neujahrsempfang der Gemeinde Müden fand in der Johanneskirche statt. Einige Bürger wurden für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.

Da ließ Horst Schiesgeries, wie er augenzwinkernd ausführte, die Knigge-Benimmregeln kurz links liegen. Der Bürgermeister von Müden begrüßte unter den Besuchern des Neujahrsempfangs Anne Fricke persönlich und nannte, was man bei Frauen bekanntlich nicht tun sollte, ihr Alter. Die Müdenerin ist 100 Jahre alt und war die Betagteste in der 175-köpfigen Gästeschar am Sonntagnachmittag.