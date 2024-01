Gifhorn. Der Angeklagte behauptet, dass der Geschlechtsverkehr im gegenseitigen Einvernehmen auf der heimischen Couch stattgefunden habe.

„Ich habe mich falsch verhalten, deshalb sitze ich heute hier“, räumte am Montag der 56-Jährige vor der 9. Strafkammer des Landgerichts Braunschweig ein. Dort ist er unter anderem angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, Kindern und Vergewaltigung. In Brome und Umgebung soll er sich in elf Fällen an seiner Stieftochter vergangen haben. Zum Prozessauftakt sagte er umfangreich aus, gestand den mehrfachen Geschlechtsverkehr ein, der aber laut des Angeklagten im gegenseitigen Einvernehmen stattgefunden haben soll.