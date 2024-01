Gifhorn. Die Ortsgruppe besteht nur noch aus drei Mitgliedern. Aktuell organisieren sie eine Ausstellung zur Menschenrechtserklärung in der KVHS.

Am 10. Dezember vergangenen Jahres feierte die Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte, die im Jahr 1948 von der Uno in New York verkündet wurden, ihren 75. Geburtstag. Daran erinnert jetzt bis zum 3. März eine Ausstellung der Ortsgruppe von Amnestie International (AI) in der Kreisvolkshochschule (KVHS).