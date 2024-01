Gifhorn. Viele Wiesen im Landkreis Gifhorn sind schon vereist. Feuerwehr, DLRG und andere mahnen zur Vorsicht. Das sind die Gründe.

Kaum gibt es ein paar Tage Minusgrade an der frischen Luft, geht die Diskussion in den sozialen Medien los: „Darf man auf den überschwemmten Feldern Schlittschuh laufen?“ und „Trägt das Eis schon?“. Schon lange gab es nicht so viele und große Wasserflächen im Landkreis Gifhorn, die sich für den Wintersport eignen. Aber sollte man sie auch wirklich betreten?