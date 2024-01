Gifhorn. Über die erhöhte Abgabenlast wird in der Abschlussrunde am Dienstag schon gar nicht mehr gesprochen. Aber für diese Kosten ist Geld da.

Die Vergnügungssteuer will die Stadt Gifhorn 2024 von 20 auf 25 Prozent des Einspielergebnisses erhöhen. Das kann dem Finanzausschuss des Rates egal sein. Seine Sitzung zu letzten Anpassungen des Etats 2024 am Dienstag wird garantiert nicht vergnügungssteuerpflichtig. Die Stadt gibt deutlich mehr Geld aus, als sie einnimmt. Deswegen steht die von der Verwaltung im Herbst aus dem Hut gezauberte zehnprozentige Verteuerung der Grundsteuer für Mieter und Selbstnutzer von Wohnungen gar nicht mehr zur Debatte. In der Satzung ist die Grundsteuer B mit 470 Prozent Hebesatz statt bislang 440 Prozent eingepreist.