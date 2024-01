Gifhorn. Bei einem Frontalzusammenstoß in Rothemühle wurden zwei Personen verletzt. Die B214 musste über eine Stunde gesperrt werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen ist es am Mittwochmorgen bei Rothemühle im Kreis Gifhorn gekommen. Laut Pressemitteilung der Polizei befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Sprinter die B214 in Richtung Norden. Gegen 7 Uhr bog er nach links auf die Auffahrt zur A2 ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Volkswagen Caddy in Richtung Süden. Um einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Sprinter zu verhindern, musste sie nach links ausweichen und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einem Opel Corsa zusammen.

Zwei Verletzte bei Unfall auf der B214 – Polizei ermittelt zur Unfallursache

Durch den Unfall wurde die 52-Jährige schwer verletzt, der 59-jährige Fahrer des Opels wurde leicht verletzt. Der Caddy und der Corsa mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war im Bereich des Unfallortes von 7.15 bis 8.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei Meine hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

red