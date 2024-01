Gifhorn. Experten sollen der Stadt einen Wärmeplan entwerfen. Gesucht ist ein bezahlbares Konzept für eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung.

Da hat sich die Stadt Gifhorn was vorgenommen für 2024: Gerade noch in den letzten Tagen des alten Jahres veröffentlichte das Rathaus die Ausschreibung für die kommunale Wärmeplanung. Der sperrige Begriff hat es in sich: Es geht um nichts Geringeres als die Frage, wie die Gifhorner ab 2024 heizen. Das ist in 15 Jahren. Die letzten Gasbrenner müssen 2045 raus, wenn sie nicht bereits vorher die Altersgrenze von 30 Jahren erreicht haben. Und wie wird es dann warm in den Wohnungen?