Gifhorn. Die Schulassistenz in Wesendorf gilt als seltenes Beispiel gelungener Inklusion. Doch die Zukunft des Pilotprojektes ist unsicher.

Das Pilotprojekt Klassenassistenz an der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf gilt als etwas Besonderes: ein seltenes Beispiel gelungener Inklusion. Benachteiligte Kinder bekommen besondere Unterstützung. Eltern, Lehrer Schulleitung sind überzeugt von dem Projekt. Das gilt auch für die Politik. Sogar Ministerpräsident Stephan Weil überzeugte sich im April von den Vorzügen der Klassenassistenz. Schon zu Jahresbeginn war allen Beteiligten klar: Die Finanzierung endet mit dem Schuljahr 2023/24 und die Zukunft ist ungewiss.