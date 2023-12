Gifhorn. Am 25. Dezember hat ein Mann eine 76-jährige Frau ausgeraubt. Die Gifhorner Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter.

Einer Frau ist am 1. Weihnachtsfeiertag am Gifhorner Schloss die Handtasche geraubt worden. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nun – und bittet um Hinweise.

Demnach geschah der Raub gegen 18 Uhr auf der Holzbrücke am Gifhorner Schloss. Zwei Frauen überquerten die Brücke – eine der beiden trug ihre Tasche in der rechten Hand. Etwa mittig auf der Brücke näherte sich eine Person von hinten und entriss der 76-Jährigen die Tasche. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Schlosssee. Beide Frauen blieben unverletzt.

In der Nähe konnte später die Handtasche und auch die Geldbörse gefunden werden. Der Täter hatte allerdings das Bargeld herausgenommen. Er wird als zirka 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte zudem einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose und helle Turnschuhe an.

Die Gifhorner Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05371) 9800 auf.

red