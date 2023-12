Tülau. Das Pulling-Team lud zur Lichterfahrt. Es macht auf das Schicksal der kleinen Eeske-Luise aufmerksam, die einen Assistenzhund benötigt.

Feucht, dunkel und kühl war es am Samstag. Doch als die Dämmerung hereinbrach, spendeten unzählige Lämpchen und Lampen wohltuendes Licht. Auf der Straße am Schützenplatz in Tülau trafen immer mehr geschmückte Traktoren aus allen Richtungen ein, um sich in zwei schier endlosen Reihen aufzustellen. Wer in der näheren Umgebung unterwegs war, dem kamen aus Bergfeld oder auch KaiserwinkelTrecker um Trecker entgegen. Alle waren mit Tannengrün oder Lichterketten geschmückt und ausgestattet.