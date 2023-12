Gifhorn. Wiedereröffnung Pfingsten, Open-Air-Theater im Sommer und Mühlenweihnacht: Die Macher des Gifhorner Mühlenmuseums planen noch mehr.

Der Tag nach Weihnachten beginnt im Gifhorner Mühlenmuseum mit einer Überraschung - so wie an vielen Arbeitstagen seit der Wiedereröffnung zu Pfingsten. Diesmal ist es ein Kurzschluss im Trachtenhaus, Ursache unbekannt. Doch auch wenn das Licht nicht funktioniert - finster sieht es weder im Trachtenhaus, noch im Mühlenmuseum selbst aus. Zufriedenstellend und positiv fällt die Bilanz von Museumsleiter Philipp Oppermann und Betriebsleiter Sebastian Lipper aus. Sie sind die Macher, die Verantwortlichen der neuen Betreibergesellschaft, in deren Hände die Stadt Gifhorn den Betrieb des Internationalen Mühlenmuseums gelegt hat.