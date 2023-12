Meinersen. Der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies würdigt in einem Schreiben das Engagement des Vereins Radweg Leiferde – Ettenbüttel.

Was Meinersens Samtgemeinde-Bürgermeisterin Karin Single bei der letzten Ratssitzung des Jahres 2023 als amtliche Mitteilung verkündete, dürfte in den Ohren der Bürgervertreter wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk geklungen haben: Der niedersächsische Minister für Wirtschaft und Verkehr, Olaf Lies, hat die 100-prozentige Förderung eines Bürgerradwegs zwischen Ettenbüttel und Leiferde zugesagt.

In diesem Schreiben würdigt der Minister ausdrücklich „das bürgerliche Engagement des Vereins Radweg Leiferde – Ettenbüttel“. Damit ist die Initiative von Ratsherr Thomas Böker und den Mitgliedern „seines“ Vereins also von Erfolg gekrönt. Was es nun zunächst braucht, ist die rechtskräftige Verabschiedung eines Planfeststellungsverfahrens.

Eine Planfeststellung existiert

Eine solche Planfeststellung gibt es bereits für den Ersatzneubau der Brücken über die Aller und den Allerflutgraben, und zwar im Zuge der Bundesstraße 188 bei Brenneckenbrück. Das betrifft sowohl die Samtgemeinde Meinersen als auch Gifhorn. Wer die entsprechenden Unterlagen einsehen möchte, hat hier dazu Gelegenheit: https://www.gifhorn.de/start/.

Hingewiesen wird außerdem bereits auf den sogenannten Lageplan einer potenziellen „Behelfsumfahrung“. Diese Information kann abgerufen werden unter https://www.gifhorn.de/start/.

Was die Einwohnerzahl der Samtgemeinde angeht, so lag diese zum 1. November 2023 mit 20.614 leicht im Plus (+11). In Hillerse wohnen derzeit 2464 Menschen, in Leiferde 4403, in Meinersen 8394 und in Müden (Aller) 5353.

Landkreis genehmigt Haushalt

Zum guten Schluss noch diese Nachricht: Der Landkreis Gifhorn hat den vom Samtgemeinderat verabschiedeten Doppelhaushalt für 2024/2025 genehmigt. Mit der Auslegung in der Frist vom 2. bis 10. Januar erlangt dieser kommunale Haushalt Rechtskraft.