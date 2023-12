Gifhorn. Der kleine Wittinger ist seiner Zeit etwas voraus. Eigentlich sollte er ein Neujahrsbaby werden, weiß die glückliche Mutter.

Gifhorn hat ein kleines Christkind. An Heiligabend um 5.42 Uhr früh kam Leandro Holzmann im Helios-Klinikum zur Welt. Der kleine Wittinger ist 50,5 Zentimeter groß und 3320 Gramm schwer. „Und er kam eine Woche zu früh“, schmunzelt Mutter Denise Niebuhr. Die 24-Jährige hatte mit dem berechneten Geburtstermin am 1. Januar gerechnet. Dann wäre Leandro ein Neujahrsbaby geworden. „Das wäre mir auch lieber gewesen als an Weihnachten. Aber die Kinder machen sowieso, was sie wollen“, sagt die Verkäuferin, die mit Juri-Alexander bereits einen drei Jahre alten Sohn hat.