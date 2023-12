Gifhorn. Welcher Bäcker im Kreis hat wann geöffnet? Ein Blick auf unsere Zusammenstellung lohnt sich, denn an diesen Tagen bleiben Filialen zu.

Wer möchte nicht in die Weihnachtsfeiertage oder den Silvestermorgen mit frischen Brötchen, Croissant, Baguette oder gar Berlinern starten? Vielleicht ist ja sogar ein gemeinsames Frühstück oder Brunch im Kreise der Liebsten geplant. Damit es keine bösen „Versorgungs-Überraschungen“ gibt, denn Heiligabend und Silvester sind sonntags, hier eine kleine Übersicht, wo sich der Weg zum Bäcker lohnt und wo nicht.

Cadera: Die Filialen in Weyhausen hat am Silvestertag von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet. Ansonsten bleiben die Geschäfte in Gifhorn, Wesendorf und Groß Oesingen sowohl am 24. als auch 31. Dezember geschlossen.

Hacke: Die Geschäfte in Ahnsen und Meinersen bleiben am 24. Dezember und Silvester sowie Neujahr geschlossen.

Leifert: Die Filialen öffnen am 24. Dezember und Silvester wie folgt: Lidl Wesendorf 7.30 bis 10.30 und 7.30 bis 12 Uhr, Busse in Gamsen 7.30 bis 10.30 und 7.30 bis 12 Uhr, Netto Gamsen bleibt an beiden Tagen geschlossen, Celler Straße 46 in Gifhorn 7 bis 11 und 7 bis 12 Uhr, Calberlaher Damm in Gifhorn 8 bis 11 und 8 bis 12 Uhr, Rewe Limbergstraße 7 bis 11 und 7 bis 12 Uhr.

Netto Celler Straße in Gifhorn ist an beiden Tagen geschlossen genauso wie Netto Koppelweg in Gifhorn. Leifert im Gifhorner Steinweg bleibt ebenfalls am 24. Und 31. Dezember geschlossen.

Bostel in Gifhorn 8 bis 11 und 8 bis 12 Uhr, Penny BGS-Siedlung Wilscher Weg in Gifhorn 7.30 bis 10.30 sowie 7.30 bis 12 Uhr, NP Rötgesbüttel 7.30 bis 10.30 und 7.30 bis 12 Uhr, Netto Meinersen 7.30 bis 10.30 und 7.30 bis 12 Uhr, Netto Müden 7.30 bis 11 und 7.30 bis 12 Uhr, Isenbüttel Drive In Am Krainhop 7 bis 11 sowie 7 bis 12 Uhr.

„Unsere Mitarbeiter feiern Weihnachten und Silvester! Daher haben wir am 25. und 26. Dezember sowie Neujahr alle Filialen geschlossen“, schreibt das Team von Leifert.

Löwenbäcker Schaper: Diese Filialen gibt es sowohl im Rewe-Markt in Meine als auch im Netto-Markt in Calberlah. Sie öffnen Heiligabend sowie Silvester jeweils von 8 bis 11 Uhr. „Gerne nehmen wir auch eure Vorbestellungen entgegen“, teilt eine Service-Mitarbeiterin mit.

Lüdde: Der Kästorfer Bäcker in der Hauptstraße 10a mit den typischen Urback-Brötchen hat Heiligabend sowie an den folgenden Feiertagen geschlossen. Gleiches gilt für Silvester und Neujahr.

Meyer: Die Feiertags-Öffnungszeiten der 25 Filialen der Wahrenholzer Großbäckerei im Landkreis Gifhorn finden sich in diesem PDF-Dokument.

Grete Bäckerei: Die Mühlenbäckerei bleibt Heilgabend sowie Silvester geschlossen.

Steinecke: Die Brotmeisterei, die sich am Eysselheideweg 1-7 im Kaufland befindet, hat an beiden Sonntagen geschlossen.