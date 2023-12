Gifhorn. Die Deutsche Telekom schließt sie im Auftrag des Landkreises an das Breitbandnetz an. Das Projekt kostet ihn vier Millionen Euro.

Landrat Tobias Heilmann nannte es am Donnerstag einen emotionalen Moment: „Wir haben etwas Tolles geschaff!“ Denn 53 Schulen in Trägerschaft des Kreises und der Kommunen sind innerhalb von zweieinhalb Jahren seit Kreistagsbeschluss an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen worden.