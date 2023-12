Gifhorn. Rund 100 Bauern aus dem Landkreis standen mit vor dem Brandenburger Tor. Diese Meinung zur Bundespolitik vertraten sie dort.

Etwa 100 Landwirte aus dem Landkreis Gifhorn waren bei der Kundgebung in Berlin mit dabei - das berichtet Florian Dralle vom LSV Niedersachsen-Bremen. So hatten sich auch rund 30 Gifhorner Schlepperfahrer zusammen mit Kollegen aus Celle und Uelzen auf den weiten Weg in die Hauptstadt gemacht, andere Landwirte - wie Dralle - waren mit der Bahn zur Kundgebung vor dem Brandenburger Tor gefahren.