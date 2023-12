Gifhorn. Ein junger Mann fährt betrunken Auto und überschlägt sich und ein Unbekannter rammt einen Sattelzug und begeht Fahrerflucht.

Die Polizei Wittingen ermittelt wegen mehrerer Verkehrsunfälle vom Wochenende. Am Freitag, 15. Dezember, fuhr ein Unbekannter um 17.50 Uhr gegen einen geparkten Sattelzug und beging anschließend Fahrerflucht. Der Sattelzug stand in der Salzwedeler Straße, auf Höhe der Hausnummer 13. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallwagen an der Front erheblich beschädigt sein müsste. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter (05831) 25200 entgegen.

19-Jähriger überschlägt sich mit seinem Wagen in Kreisverkehr

Ein 19-Jähriger raste in der Nacht auf Samstag, 16. Dezember, gegen Mitternacht ungebremst über den Kreisel vor Radenbeck und überschlug sich mit seinem Wagen. Der Mann fuhr mit seinem Lada auf der Bundesstraße 244, von Brome kommend in Richtung Wittingen. Der Mann verletzte sich bei dem Überschlag leicht. Die Polizei bemerkte, dass der Mann nach Alkohol roch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,06 Promille. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

red