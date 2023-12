Gifhorn. Das sind die größten öffentlichen Silvester-Partys und -Veranstaltungen in Gifhorn. Und so sind noch Karten dafür zu bekommen.

Sie wissen noch nicht, wie und wo Sie ins neue Jahr rutschen wollen? Dann hilft Ihnen vielleicht unsere Liste der Silvester-Partys und -Veranstaltungen. Neuster Trend sind ganze Arrangements in Gifhorner Hotels über mehrere Tage.

„Buddy in Concert“ in der Stadthalle Gifhorn: „Buddy in Concert ist eine Musikshow, bei der das Publikum nicht auf den Plätzen sitzen bleibt“, kündigt die Stadhalle an. Besetzt mit Vollblut-Musikern und mitreißend performt werde dabei der Originalsound des Rock‘n‘ Roll der 1950er Jahre und legendäre Songs wie „Oh Boy“, „Peggy Sue“, „It Doesn’t Matter Anymore“, „That’ll Be The Day“ oder „Rave On“. Buddy Holly war einer der großen Revolutionäre der Musikgeschichte und eilte bis zu seinem Tod von Erfolg zu Erfolg. Neben der Musik von Buddy Holly seien bei dieser Mischung aus Konzert und Show auch Songs von Little Richard, Bill Haley, Chubby Checker, Bobby Darin, Wanda Jackson, Fats Domino und Elvis Presley mit dabei. Die Mitglieder dieser leidenschaftlichen Tribute-Band sind neben Stefan Klöbzig, zuvor bei „The Firebirds“, außerdem Jens Holm (Gitarre, Vocals), Laura Röhniß (Vocals), Patrick Kosseck (Bass) und Uwe Plociennik (Drums, Vocals). Tickets für das Konzert am 31. Dezember um 18 Uhr gibt es ab 37 Euro zzgl. VVK-Gebühr online unter www.stadthalle-gifhorn.de, vor Ort bei der Konzertkasse, Steinweg 73 in Gifhorn, Tel. (05371) 808-136, an allen weiteren Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.

Das Kammermusikensemble Laubenheim. © FMN | Veranstalter

Silvesterkonzert in St. Nicolai Gifhorn: Das Silvesterkonzert in St. Nicolai findet in diesem Jahr mit dem Kammermusikensemble Laubenheim statt - ein junges, professionelles Streichensemble, das mit einem bunten Strauß an traditioneller Neujahrsmusik, klassischen Impulsen, über Musicals bis hin zu Rock-Pop-Covern das Programm gestaltet. Das Konzert findet 20 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche statt. Eintrittskarten sind zu 20 und 15 (ermäßigt) im Kulturverein Gifhorn, im Gemeindebüro (Steinweg 19) oder nach Absprache bei Kreiskantor Raphael Nigbur (0151) 24132542 erhältlich. Es werden keine telefonische Reservierungen vorgenommen. Die Abendkasse beginnt um 19 Uhr.

Silvester im Panorama Café Gifhorn: Silvester im Panoramacafé, Braunschweiger Straße 37a, feiern bedeutet „mitten drin“, denn das Feuerwerk über Gifhorn sehen die Gäste nicht von unten am Boden, sondern sie befinden sich auf gleicher Höhe mitten drin. Im ausgewählten kleinen Kreis der Gäste, die rechtzeitig reserviert haben, genießen sie den Jahresabschluss bei einem leckeren Abendessen, und feiern ins neue Jahr. Das Menü und alles Wichtige erfahren die Gäste im Café und auf der Einladungskarte, die im Shop erhältlich ist. Kontakt: Telefon (05371) 93 60 33, info@panoramacafe-gifhorn.de.

WOMO-Silvesterparty in Müden: Diese Silvesterparty, die ab 18.30 Uhr auf dem „Event-Stellplatz“ am Oheweg 3 in Müden von André Kube startet, ist was für echte Camper, die mit ihrem Wohnmobil anreisen und darin auch übernachten. In feierlicher Athmosphäre Musik vom DJ, geselligem Beisammensein und Tanz sowie ein Menü à la carte, um 24 Uhr Kaffee und Berliner. Preis pro Person: 42 Euro plus Womo-Stellplatz für 12 Euro die Nacht. Anmeldung über Telefon (0171) 5350613 oder per Mail an info@womo-mueden.de.

Silvester im Morada-Hotel Isetal in Gifhorn: „Silvester in der Südheide“ ist das Motto des Hotels an der Bromer Straße 4. Kern des einwöchigen Aufenthalts ist die große Silvesterparty: mit Galabuffet, Live-Musik, Tanz, Feuerwerk, All-inclusive-Getränke und vieles mehr. Die sechs Übernachtungen inklusive Frühstück, Heidjer Spezialitäten-Abendessen, festlichem Willkommen-2024-, Fisch- und Fleisch-Themen- und Candle-Light-Abendessen sowie einer Glühweinwanderung ist ab 535 pro Person zu haben. Hotline: (00 800) 11 23 11 11, Telefon: (0 53 74) 91 91-2121, E-Mail: info@morada.de.

Silvestervergnügen im laVital Sport-&Wellness Hotel Wesendorf: Das Wellnesshotel will aus Silvester „ein unvergessliches Erlebnis“ machen, das Körper und Seele verwöhnt. Vom 31. Dezember bis 3. Januar erleben Gäste drei Nächte Entspannung und Freude. Kulinarische Highlights erwarten sie bei den Frühstücksbuffets, einem speziellen Neujahrsfrühstück, 3-Gang-Abendmenüs und einem festlichen Silvester 4-Gänge-Menü. Zwischendurch ist Entspannung im Wellnessbereich mit Sauna angesagt. „Darüber hinaus bieten wir Aktivitäten wie einen Massagesessel, einen Außen-Whirlpool mit Terminvereinbarung eine Stunde Tennis, Tischtennis oder Badminton mit Leihausrüstung und eine Planwagenfahrt zu ‚Opa Ernys Garten‘ mit einer spannenden Gartenführung.“ Preise: ab 370 Euro. Für Fragen und Buchungen: (05376) 979685 oder E-Mail an kosmetik@lavital.de.