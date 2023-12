Gifhorn. Drei HBK-Künstler zeigen „Neue Positionen“ in der weihnachtlichen Reihe „Kunst und Stollen“. Dies ist ab Sonntag zu sehen.

Gleich drei Künstler der Hochschule für bildende Künste (HBK) in Braunschweig stellen ab Sonntag im Kunstraum der Stiftung Kunze in Gifhorn aus: Luis Kürschner, Wiebke Fischer und Gila Epshtein präsentieren in der weihnachtlichen Reihe „Kunst und Stollen“ eine Mischung aus Malerei, Zeichnungen, Druckgrafiken, Keramiken und Videoinstallation.