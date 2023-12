Gifhorn. Die Täterin aus Braunschweig wurde jetzt vom Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. So erklärt sie ihre Tat.

Relatives Glück hatte eine 30-jährige Braunschweigerin vor dem Schöffengericht. Sie schrammte an einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung vorbei, weil der Geschädigte, ein Gifhorner, nicht vor Gericht als Zeuge erschienen war. Per Mail und dann während des Prozesses im Telefonat machte das Opfer dem Richter deutlich, dass er nicht sonderlich an einer Strafverfolgung interessiert war.