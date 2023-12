Gifhorn. In der Samtgemeinde Brome soll eine Hähnchen-Mastanlage mit 180.000 Hähnchen entstehen. Das will der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland verhindern.

Ein Investor plant eine Hähnchen-Mastanlage in der Samtgemeinde Brome. Angedacht sind drei Ställe, in denen pro Stall 60.000 Hähnchen innerhalb von 30 Tagen gemästet werden sollen. Doch vor Ort und beim BUND regt sich Widerstand, wie Manfred Michel, Vorsitzender des Bundes, beim Kreisgruppentreffen im MGH berichtete. „Die Gemeinde und die Samtgemeinde wollen diese Mastanlage nicht, auch wegen der angewendeten Antibiotika in der Mast. Stand jetzt ist, dass der Investor das Verfahren zur Genehmigung weiter betreiben will“, sagte Michel.