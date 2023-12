Calberlah. Am Mittwochabend fiel in Calberlah, Allerbüttel und Sülfeld für bis zu dreieinhalb Stunden der Strom aus. Die LSW sagt, warum.

Am Mittwochabend standen Calberlaher, Allerbütteler und Sülfelder plötzlich im Dunkeln: Teils bis zu dreieinhalb Stunden fiel der Strom aus. Der Energieversorger LSW hat den Grund dafür gefunden: ein Erdschluss Mitten in Calberlah.

„Im Netzgebiet der LSW trat in Calberlah, im Bereich zwischen Hauptsraße und Berliner Straße durch einen Erdschluss eine Störung im Mittelspannungsbereich auf“, teilte die Pressesprecherin der LSW, Birgit Wiechert, am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Diese habe zunächst nur von 20.52 Uhr bis 21.04 Uhr in Teilen von Calberlah zu einer Spannungsunterbrechung geführt.

Im Zuge dessen sei aber ein Folgefehler aufgetreten, der zum Auslösen der Schutzschaltung im Umspannwerk Fallersleben geführt habe. Wiechert: „Betroffene Ortschaften waren Calberlah, Allerbüttel, ein kleiner Teil von Sülfeld, Ilkerbruch und Schleuse.“ Durch eine Umschaltungen sei Sülfeld ab 21.31 Uhr wieder versorgt gewesen. Für die stromlosen Gebiete in Calberlah und Allerbüttel dauerte es dagegen bis 0.30 Uhr. „Hier mussten notwendige Arbeiten direkt an der Freileitung durchgeführt werden, da Umschaltungen bedingt durch beide Störungen nicht möglich waren.“