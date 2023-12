Ohof. „23 - Mysteriöser Tod eines Hackers“ heißt die Dokumentation, die ab dem 7. Dezember auf Sky und WOW gezeigt wird. Diese neuen Informationen hat Frank Plasberg.

Ein Polizeibeamter aus Meinersen machte am 1. Juni 1989 in einem Birkenwald bei Ohof eine erschreckende Entdeckung. Nachdem er zunächst ein verlassenes Auto entdeckt hatte, stieg ihm ein Verwesungsgeruch in die Nase. Kurz darauf fand er die verbrannte Leiche eines Mannes. Der Tote war Karl Koch. Man ging von Selbstmord durch Selbstverbrennung aus, doch Zweifel blieben bis heute.