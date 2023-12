Gifhorn. Schneefall im Landkreis Gifhorn. Es gab mehrere Unfälle. Dennoch spricht die Gifhorner Polizei von einem glimpflichen Dienstag.

Der Winter hat den Landkreis Gifhorn weiterhin im Griff. Nach erneutem Schneefall in der Nacht zu Dienstag und in den Morgenstunden ist die Schneedecke auf rund zehn Zentimeter angewachsen. Zwar reichte die Schnee- und Eiswarnung des Deutschen Wetterdienstes bis in die Nachmittagsstunden, doch das Ende ist absehbar. Bereits am Samstag und in den folgenden Tagen sagen die Meteorologen Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad voraus.

Gifhorner Polizei berichtet von fünf Unfällen, aber nahezu ohne Verletzte

Die Gifhorner Polizei sprach von weitestgehend glimpflichen Auswirkungen. Fünf Unfälle gab es zwischen 6 und 9 Uhr zu verzeichnen, ein weiterer ereignete sich am Nachmittag bei Vorhop. Gegen 6.35 Uhr geriet ein Autofahrer auf der Bundesstraße 188 bei Ahnsen von der Straße ab. Das Fahrzeug schleuderte in den Graben und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Gegen 7.40 Uhr rutschte ebenfalls auf der B 188 am Leiferder Kreisel eine Frau mit einem Transporter in den Graben. Sie blieb unverletzt. Gegen 8.20 Uhr rutschte in Meine im Kuhweg an der Haltestelle Zuckerallee ein Auto gegen einen VLG-Bus. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Nur wenig später kam es gegen 8.30 Uhr auf der B 4 in Höhe Gifhorn zu einem Unfall. Ein Transporter rutschte an der Auffahrt Heidland in die Leitplanken. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt.

Seit 3.30 Uhr waren derweil die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebs Stadt Gifhorn (ASG) sowie ein Dienstleister im Einsatz, um Straßen, Geh- und Radwege zu räumen. Zwei Unimogs für die Straßen und sechs Kleinfahrzeuge für die Radwege, Fußgängerzone, Schulen, Kindergärten und städtischen Liegenschaften waren unterwegs.

Verschneite Straßen hielten Räumdienst und Hausbesitzer in Trab. © Gifhorn | Daniela Burucker

Außerdem kümmerten sich sieben Kolonnen per Hand um die innerstädtischen Brücken, Querungshilfen, Ampelanlagen, Behindertenparkplätze und Bushaltestellen. Gestreut wird auf den Straßen Salz, an anderen Stellen ein Salz-Sand-Gemisch. Auf die nächsten Einsätze sind ASG und Bauhof bestens vorbereitet. Die ASG hat 450 Tonnen Salz und 150 Tonnen Salz-Sand-Gemisch bevorratet.

Norman Gerhard war in der Schulstraße in Isenbüttel im Einsatz. © Gifhorn | Daniela Burucker

Die Samtgemeinden im Landkreis haben eigene Räumdienste. In Isenbüttel beispielsweise war Norman Gerhard unter anderem unterwegs, um in der Schulstraße zu räumen, während Leopold Stöbermann im Allerkamp auf Handarbeit mit dem Schneeschieber setzte. Er leistete ganze Arbeit, akkurat geräumt waren Einfahrt und Bürgersteig.

Verschneite Straßen hielten Räumdienst und Hausbesitzer auf Trab. Leopold Stöbermann räumte im Allerkamp in Isenbüttel. © Gifhorn | Daniela Burucker

In der Stadt Gifhorn: Anlieger müssen Gehwege bis morgens 8 Uhr räumen

So sah es keineswegs überall aus. Viele Bürgersteige in Wohngebieten blieben ungeräumt. Die ASG hat in einem Flyer die Pflichten von Anliegern aufgelistet.

Winterdienst auf den Gehwegen ist grundsätzlich auf die Anlieger übertragen. Als Gehwege gelten auch die gemeinsamen Fuß- und Radwege sowie Gehbahnen in einer Breite von 1,50 m.

ist grundsätzlich auf die übertragen. Als Gehwege gelten auch die gemeinsamen Fuß- und Radwege sowie Gehbahnen in einer Breite von 1,50 m. Ausnahme: Die im Straßenverzeichnis genannten straßenbegleitenden Radwege, für Radfahrer freigegebene Gehwege und die gemeinsamen Geh- und Radwege. Hier ist der ASG zuständig.

In Gamsen, Kästorf, Wilsche, Neubokel und Winkel ist die Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes ebenfalls auf die Grundstückseigentümer übertragen.

ist die Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes ebenfalls auf die übertragen. Eine Ausnahme gibt es für diese Straßen: Am Tappenberg, Bruno-Kuhn-Straße, Campus, Hamburger Straße und Hauptstraße.

Bei Schneefall sind Gehwege von Schnee und Eis zu befreien. In der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls beziehungsweise nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.

gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls beziehungsweise nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8 Uhr , sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

, sonn- und feiertags des folgenden Tages zu beseitigen. Bei Glätte ist mit Sand oder abstumpfenden Mitteln zu streuen, damit ein sicherer Weg vorhanden ist.

oder abstumpfenden Mitteln zu streuen, damit ein sicherer Weg vorhanden ist. Chemikalien dürfen nicht verwendet werden.

Streusalz darf nur in Ausnahmefällen und an gefährlichen Stellen, wie Treppen, Gefällestrecken oder ähnlichen Abschnitten benutzt werden.