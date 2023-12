Hankensbüttel. Der traditionelle Wintermarkt wurde wieder gut angenommen. Jetzt geht das Naturerlebniszentrum in die Winterpause. Das sind die Ideen für das nächste Jahr.

Am vergangenen Wochenende fand im Hankensbütteler Otter-Zentrum der traditionelle Wintermarkt statt. Und so besuchten am Samstag und Sonntag zum Saisonabschluss rund 3.500 Menschen das Naturerlebniszentrum, bewunderten die Tiere im winterlichen Außenbereich und die vielen tollen Handarbeiten an den Marktständen.

Über 40 Aussteller hatten sich in diesem Jahr angemeldet: Neben liebevoll gebastelter Weihnachtsdeko, leckerer selbstgemachter Schokolade, grünen Adventskränze und textilen Handarbeiten, war auch für das leibliche Wohl gesorgt: Glühwein, Kinderpunsch, Crêpes, Quarkinis, Pilzpfanne und Bratwurst – es war für jeden etwas mit dabei. Und auch das hauseigene Restaurant hatte geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Otter-Zentrums.

„Ich komme wirklich gern hierher“, so die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Hankensbüttel Marilena Jacob: „Die tollen Stände, die gemütliche Stimmung und das winterliche Wetter – besser hätte die Vorweihnachtszeit nicht eingeläutet werden können.“ Und auch Jonas Karstens aus Emmen war nicht zum ersten Mal da: „Wie immer einen Besuch wert! Ein richtig liebevoll gestalteter Wintermarkt mit vielen unterschiedlichen Stände sowie einer Menge toller Leute. Außerdem hat es mich sehr gefreut, dass man als Gemeindemitglied an diesem Wochenende kostenfrei zu den Ottern gucken konnte.“

Rentier Rudolph verteilte Weihnachtsgeschenke

Als Highlight bot das Otter-Zentrum den Besuchern in diesem Jahr jeweils um 17 Uhr eine einstündige Fackelwanderung durch das Außengelände inklusiver Schaufütterungen. „Das ist echt gut angenommen worden. Wir waren an beiden Tagen ausgebucht“, freute sich Vereinsvorstand Matthias Geng, der sich auch für die Kinder etwas Besonders ausgedacht hatte. Rentier Rudolph lief immer mal wieder über den Markt und verschenkte tierische Weihnachtsgeschenke wie Bleistifte, Schlüsselanhänger, Gummibärchen und Schokolade. „Es ist wichtig, auch an die Kleinen zu denken. So macht ein Familienausflug gleich doppelt Spaß“, resümiert Geng.

Für das nächste Jahr plant er mit seinem Team das Ganze noch etwas zu erweitern: „Wir wollen mal schauen, dass wir vielleicht bereits am Donnerstag mit unserem Wintermarkt beginnen und eine Art After-Work-Party als Eröffnung mit ins Programm nehmen“.

Der diesjährige Wintermarkt läutete die besucherfreie Zeit im Otter-Zentrum ein. Das Naturerlebniszentrum geht bis Ende Januar in die Winterpause. Die Projektbüros und die Verwaltung sind natürlich dennoch besetzt und unter (05832)98080 oder Email bei Fragen erreichbar.

