Gamsen. Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch über Stunden im Einsatz – bei Kälte und Schneeregen. Die Bewohner konnten sich retten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Gamsen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses völlig ausgebrannt. Etwa 70 Feuerwehrleute sowie Kräfte der Polizei und der Schnell-Einsatz-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes waren ab 1 Uhr stundenlang am Brandort in der Platendorfer Straße.

„Bei meinem Eintreffen am Einsatzort stand das gesamte Obergeschoss des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten das Gebäude glücklicherweise schon eigenständig verlassen“, erklärt Gamsens Ortsbrandmeister Uwe Reuß, der den Einsatz leitete.

Die zuerst alarmierten Feuerwehren aus Gamsen und Kästorf leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Unter Atemschutz löschten Trupps im Innen- und Außenangriff, zudem wurde das Nachbargebäude durch eine sogenannte Riegelstellung mit Wasser vor dem Feuer geschützt.

Gamsen: Nach etwa einer Stunde ist der Dachstuhlbrand unter Kontrolle

Etwa eine Stunde nach Einsatzbeginn war das Feuer unter Kontrolle. Um auch die Brandstellen im Dachbereich des Gebäudes bekämpfen zu können, wurde die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Gifhorn nachalarmiert. „Mit dieser wurde die Dachhaut des Gebäudes durch Atemschutztrupps stückweise aufgenommen und auflodernde Flammen direkt bekämpft“, erklärt Kreisfeuerwehr-Sprecher Bjarne Wegmeyer. Dazu wurde der Einsatz im Inneren zeitweise unterbrochen.

Temperaturen um den Gefrierpunkt und immer wieder einsetzender Schneeregen stellte die Feuerwehrleute darüber hinaus vor Herausforderungen. So musste die Einsatzstelle immer wieder abgestreut werden, um die Unfallgefahr durch Ausrutschen auf vereisten Flächen zu minimieren. Die Verpflegungstruppe der Gifhorner Feuerwehr sorgte für die Verpflegung mit Essen und Heißgetränken und baute ein beheiztes Zelt auf, in dem sich die Einsatzkräfte aufwärmen konnten. Zudem stellte die Gifhorner Ortsfeuerwehr einen Atemschutzwechselplatz für benutzte Atemschutzgeräte bereit und unterstützte mit ihrem Einsatzleitwagen bei der Organisation.

Durch immer wieder aufflammende Glutnester im Brandobjekt zogen sich die Nachlöscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden. Gegen 6 Uhr waren die Arbeiten der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle konnte der Polizei für weitere Ermittlungen zur Brandursache übergeben werden.

red