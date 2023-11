Gifhorn. Die Eigentümer des Einkaufszentrums wollen Millionen investieren. Diese Angebote soll die Tankstelle rund um die Uhr bereithalten.

Während die Zahl der Tankstellen in Deutschland seit Jahren rückläufig ist und 2022 auf 14.453 sank (Quelle: Statista), gibt es in Gifhorn Pläne für eine große neue 24-Stunden-Tankstelle.

Die Eigentümergesellschaft des Kaufland-Einkaufszentrums am Eyßelheideweg will die bisherige Supermarkt-Tankstelle abreißen und komplett neu bauen. Der Clou: Außer Sprit gibt es hier vor allem Strom für die wachsende Zahl an Elektroautos.

12 Schnelllader mit jeweils 180 Kilowatt Ladeleistung pro Stunde

Laut Stadtverwaltung sollen sechs Schnellladesäulen mit 12 Ladepunkten mit jeweils bis zu 180 Kilowatt Ladeleistung pro Stunde entstehen.

Wer während der Ladezeit nicht bei Kaufland einkaufen will, für den soll die neue Tankstelle ein umfangreiches Angebot zur Überbrückung der Wartezeit bereithalten, heißt es in einem Papier für den Stadtplanungsausschuss Anfang Dezember.

Dazu soll die Tankstelle einen 200 Quadratmeter großen Shop mit einem Bistro bekommen. Verkauft werden rund um die Uhr ein Lebensmittelsortiment, sogenannte Convenience Artikel, Autozubehör, Reisebedarf, Tabak und Zeitschriften.

Stadt Gifhorn sieht Beitrag zur Mobilitätswende

Die Stadtverwaltung findet die Idee laut Vorlage gut, selbst wenn die bestehende Tankstelle gemäß geltendem Bebauungsplan ohne Shop und weitere Dienstleistungen betrieben wird. Denn: „Mit der Planung wird im Sinne der Förderung von Elektromobilität die Ausgestaltung einer Tankstelle mit Schnelllademöglichkeiten und Gastronomie zur Überbrückung der Ladezeit ermöglicht und so ein Beitrag im Sinne des Konzeptes für Elektromobilität und andere Mobilitätsformen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur geleistet“, argumentiert das Rathaus.

Die Mineralölgesellschaft Jet teilte auf Anfrage mit: „Die Gifhorner Tankstelle im Eyßelheideweg wird von uns betrieben. Der Mietvertrag für den Standort endet im Dezember 2024. Über die weitere Nutzung des Geländes liegen uns keine Informationen vor.“

Der Beitrag wird aktualisiert. Der Investor ist angefragt.